На Ямале горят более двух с половиной тысяч гектаров леса и тундры

Фото: администрация Красноселькупского района

На Ямал продолжает ухудшатся ситуация с природными пожарами. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, на сегодняшний день в регионе горят более двух с половиной тысяч гектаров территории.

- В округе действуют 27 очагов природных пожаров на площади 2 576 гектаров, - прокомментировали в ведомстве.

Например, в Красноселькупском районе зарегистрировано восемь пожаров площадью 534 гектара. Причем два очага возгорания находятся на территории заповедника «Верхне-Тазовский».

На данный момент спасатели неустанно борются с огнем: локализовано пять пожаров на площади 157,5 гектара.

Всего с начала пожароопасного сезона на Ямале зарегистрировано 258 пожаров площадью 9 347,28 гектара.