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НовостиОбщество7 августа 2023 7:25

Зоозащитники Салехарда просят горожан помочь с кормом для травоядных животных

В салехардском приюте для животных очень нужны клевер и одуванчики
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Волонтеры салехардского фонда «Дорога Домой» обратился к горожанам с просьбой помочь собрать полезные травки для питомцев приюта. Соответствующий пост зоозащитники опубликовали на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Для кормления травоядных подопечных фонда нам очень пригодились бы запасы одуванчика, клевера, иван-чая и ягеля. Ребята! Кто ходит в лес за грибами и ягодами, пособирайте и нам, пожалуйста, такие травки. Мы будем благодарны Вам от всего сердца!», - говорится в сообщении.

Другие позиции в меню подопечных приюта, которыми также могут поделиться неравнодушные салехардцы, - морковь, огурцы, салат, кабачки, тыква и съедобные грибы.

Овощи и травы можно привезти в приют или передать волонтеру.