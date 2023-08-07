Ноябрянин, уговоривший попробовать наркотики девушку-подростка, предстанет перед судом

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В Ноябрьске осудят 19-летнего местного жителя, обвиняемого в ряде преступлений, связанных с наркотиками. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

По данным следствия, молодой человек не только сам употреблял запрещенные вещества, но и склонил к этому несовершеннолетнюю девушку.

- Установлено, что 17 мая 2023 года обвиняемый уговорил свою знакомую попробовать наркотики. Получив согласие, он предоставил ей наркотическое средство, а так же помог советом и подготовкой приспособления для его употребления, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас северянин находится по стражей, где дожидается судебного заседания.

Он обвиняется по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере) - три эпизода и п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств, совершенные в отношении несовершеннолетних).