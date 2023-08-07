Глава Надымского района отчитался о ходе тушения природных пожаров

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Глава Надымского района Дмитрий Жаромских отчитался о ходе тушения природных пожаров.

- Держу ситуацию на личном контроле. Используем человеческие и технические ресурсы, благодарен за помощь всем службам, которые прибыли для усиления: личный состав «Ямалспаса» и аэромобильную группировку МЧС, «Леса Ямала», представители ТЭКа, - сказал управленец.

Накануне в муниципалитете прошло заседание оперативного штаба, на котором власти пришли к выводу, что угрозы населению и производственным объектам нет.

Кроме того, в Надым прибыл самолет-амфибия Бе-200 Красноярского авиационно-спасательного центра. Он уже совершил облет территории и разведку источников для забора воды.

Сейчас в Надымском районе работает телефон доверия: 8(3499) 53-62-47. Его специалисты принимают обращения граждан по вопросам задымления, разъясняют складывающуюся обстановку и рассказывают о принимаемых мерах.

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