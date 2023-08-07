В Аксарке установили памятные маяки, посвященные заслугам приуральцев

Фото: Иван Сакал, соцсети

В Аксарке установили маяки памяти. Как пояснил глава Приуральского района Иван Сакал, речь идет о памятных табличках, напоминающих о заслугах северян.

Так, первая табличка расположена в начале спуска к речному пирсу и посвящена приуральцам, ушедшим на фронт в годы Великой Отечественной войны.

Вторая находится у территории Аксарковского рыбопромыслового предприятия и напоминает о тружениках рыбзавода и их вкладе в оборону страны. Кстати, за годы войны они выловили и поставили на фронт 12 тысяч тонн рыбы.

Третью табличку разместили вблизи поликлиники. Она посвящена врачу Неделько Марте, которая погибла в тяжелые военные годы, спасая коренное население района от эпидемии холеры.

Неподалеку от третьей расположена четвертая табличка, посвященная приуральцу и Герою Советского Союза Анатолию Михайловичу Звереву. Перед уходом на фронт он работал учителем в Катравоже, а сейчас там его имя носят одна из улиц и, разумеется, школа.

- Подобные знаки памяти напоминают нам о заслугах земляков, способствуют осознанию своих корней и сохранению истории района, патриотическому воспитанию молодого поколения, - подчеркнул управленец.