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НовостиОбщество7 августа 2023 2:58

От жителей Тазовского ждут идей по благоустройству участка в микрорайоне Моргулова

В Тазовском хотят благоустроить участок по улице Моргулова
Марина Прохорова
Фото: Виктор Югай, соцсети

Фото: Виктор Югай, соцсети

Жители Тазовского могут предложить идеи по благоустройству участка возле дома №1 в микрорайоне Моргулова. Об этом сообщил глава муниципалитета Виктор Югай.

«Территория рядом с ярмарочной площадью пустует. Возникла идея обустроить это пространство, украсить его и наполнить смыслом. Считаю, что такие решения должны приниматься совместно с вами, тазовчане. Объявляю сбор идей благоустройства этой площадки», - написал управленец в своих соцсетях.

Оставить варианты тазовчане могут в комментариях к соответствующей записи на странице Виктора Югая в соцсети «ВКонтакте». Приветствуется визуализация проекта.

Кстати, по словам северян, сейчас это место используется как парковка для автомобилей, и лучше будет, если его функционал не поменяется.