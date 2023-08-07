От жителей Тазовского ждут идей по благоустройству участка в микрорайоне Моргулова

Фото: Виктор Югай, соцсети

Жители Тазовского могут предложить идеи по благоустройству участка возле дома №1 в микрорайоне Моргулова. Об этом сообщил глава муниципалитета Виктор Югай.

«Территория рядом с ярмарочной площадью пустует. Возникла идея обустроить это пространство, украсить его и наполнить смыслом. Считаю, что такие решения должны приниматься совместно с вами, тазовчане. Объявляю сбор идей благоустройства этой площадки», - написал управленец в своих соцсетях.

Оставить варианты тазовчане могут в комментариях к соответствующей записи на странице Виктора Югая в соцсети «ВКонтакте». Приветствуется визуализация проекта.

Кстати, по словам северян, сейчас это место используется как парковка для автомобилей, и лучше будет, если его функционал не поменяется.