На трассе Сургут - Салехард пострадал водитель большегруза

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал человек. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло 6 августа на 728 километре трассы Сургут-Салехард.

- Около 16.10 водитель «Шакман 1» не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и столкнулся с автомобилем «Шакман 2», - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

В результате аварии водитель первого большегруза получил травмы и был доставлен в больницу.

Всего за прошедшие сутки на Ямале зарегистрировано 10 ДТП, а с начала года 2 979, в которых 18 человек погибли и 160 получили травмы, в тои числе 21 ребенок.

Автоинспекторы призывают всех участников дорожного движения соблюдать ПДД. Водителям рекомендуют выбирать безопасную скорость и быть внимательнее на дорогах, а пешеходам - размещать на верхней одежде световозвращающие элементы.