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НовостиПроисшествия7 августа 2023 0:00

На Ямале 7 августа 2023 года пройдет небольшой дождь

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 7 августа 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 7 августа

Погода на Ямале на 7 августа

Фото: Вера Зенина

В понедельник, 7 августа, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +25…+30, местами до +20.

В Салехарде: ясно. Температура ночью +17 градусов, днем +29. Ветер 7-10 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО