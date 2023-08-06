В Шурышкарском районе для сельскохозяйственных предприятий купили два снегохода

Фото: Олег Попов / ВКонтакте.

В Шурышкарском районе власти купили два снегохода, которые зимой будут задействованы в рыбодобыче и оленеводстве. Об этом рассказал руководитель муниципалитета Олег Попов. Купленные снегоходы марки «Буран лидер» отечественного производства. Техника выносливая и проста в эксплуатации.

Снегоходы передадут в муниципальные сельхозпредприятия. Ранее организации уже предоставили пять электрогенераторов и низкотемпературный мотоблок. Техника была куплена на бюджетные средства с помощью окружной субсидии.

— Совокупность всех мер поддержки должна повысить эффективность производства сельхозпродукции, — резюмировал Олег Попов.