На Ямале природный пожар подошел к стоянкам тундровиков

Фото: администрация Ямальского района.

Продвижение огня в сторону Панаевска остановлено, заявили в пресс-службе районной администрации. Сейчас бригада «Ямалспаса» и добровольцы оперативно работают в зоне возгорания. Спасателям удалось ликвидировать основные очаги, распространение пожара остановлено на участке в районе одного километра.

- Для блокировки огня спасателями вдоль линии возгорания подготовлен земляной ров. Активную помощь в тушении пожара оказывают добровольцы из Панаевска, - заявили в пресс-службе администрации Ямальского района.

В тушении огня были задействованы вездеходы и мотопомпы, воду волонтеры берут из ближайших водоемов.