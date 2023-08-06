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НовостиПроисшествия6 августа 2023 8:49

В Ноябрьске перевернулась легковушка с молодой девушкой за рулем

В ЯНАО из-за перевернувшегося автомобиля пострадала девушка
Серафима Краснова
Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

На региональной трассе Ноябрьска в субботу, 5 августа, в ДТП пострадала молодая девушка. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по ЯНАО. В 20:49 на дороге от аэропорта в сторону Холмогорского шоссе перевернулся легковой автомобиль. В момент аварии в салоне авто находились три человека – все совершеннолетние.

23-летняя девушка получила ушиб поясничного отдела позвоночника и ушиб левой почки. Пострадавшую эвакуировали в больницу.

Согласно данным окружной ГИБДД, за минувшие сутки на дорогах Ямала произошло десять аварий, в которых пострадали три человека. Все пострадавшие – мотоциклисты.

Ранее мы рассказывали о том, что в ЯНАО байкеры получили травмы при столкновении на трассе «мкр Коротчаево – поселок Тазовский».