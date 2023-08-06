На Ямале байкеры пострадали при столкновении на трассе «мкр Коротчаево – поселок Тазовский»

Фото: Госавтоинспекция по ЯНАО.

Минувшим днем на трассе «мкр Коротчаево – поселок Тазовский» произошла авария. Водители мотоциклов Suzuki RF400R и Shonda Shadow 750 не справились с управлением и допустили падение транспортных средств. Владельцы мотоциклов госпитализированы в больницу. Авария произошла 5 августа 2023 года.

Аналогичное ДТП произошло в районе 18:30 на перекрестке равнозначных дорог 3-й проезд – 14-й проезд в Ноябрьске. На магистрали столкнулись автомобиль «ГАЗ» и мотоцикл «Мотолэнд». Водитель двухколесного транспортного средства госпитализирован в больницу.

- С начала 2023 года на ямальских дорогах в 2973 зарегистрированных ДТП погибли 18 человек и 158 получили травмы, в их числе 21 ребенок, - заявили в пресс-службе Госавтоинспекции по ЯНАО.