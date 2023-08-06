Ночные температуры на Ямале упадут до +8 градусов. Фото: Виктория Гаврик

Аномальная жара сменится в Ямало-Ненецком автономном округе ночными холодами. Об этом сообщили в региональном Гидрометеоцентре. Согласно данным синоптиков, в ночь на 6 августа в регионе похолодает до +8 градусов.

В целом по области ожидается ночью +13....+18 градусов на фоне порывистого ветра. Днем столбики термометров на Ямале поднимутся до +25...+30 градусов. Метеорологи обещают умеренное тепло.

Фото: Главное управление МЧС России по ЯНАО.

На протяжении всех трех ближайших суток возможны кратковременные дожди, облачность, а местами грозы, порывы ветра будут достигать 16-17 метров в секунду.