Двое пьяных тазовчан ворвались в чужую квартиру и изрезали ножом хозяина

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В Тазовском осудят двух местных жителей, которые ворвались в чужое жилище и изрезали ножом хозяина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Инцидент произошел в ночь с 7 на 8 июля, когда подвыпившие мужчины решили наведаться в гости к знакомому односельчанину.

- После того как хозяин квартиры не впустил обвиняемых и попросил удалиться, они продолжили настаивать на своем. Из-за непрекращающегося стука потерпевший вынужденно открыл входную дверь и вновь попросил мужчин уйти, но у них были свои планы. Ворвавшись в квартиру, злоумышленники выкрутили хозяину руки и нанесли несколько ударов кулаками. А один из гостей, достав имеющийся у него нож, нанес потерпевшему две раны в область шеи, - прокомментировали в ведомстве.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Тазовчане обвиняются по ч. 2 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица, совершенное с применением насилия).