Многодетного отца из Ноябрьска, отправленного в зону СВО, вернули домой

Фото: Андрей Нестерук, телеграм

Многодетного отца из Ноябрьска, мобилизованного и отправленного в зону СВО, вернули домой. Об этом рассказал уполномоченный по правам человека в округе Андрей Нестерук.

- В мой адрес с просьбой помочь вернуть мужа домой обратилась супруга военнослужащего. Старшина второй статьи Серенков был мобилизован в конце сентября прошлого года. При этом в родном Ноябрьске у него остались жена и трое малолетних детей, - сказал Нестерук.

Чтобы помочь женщине, была проделана большая работа: направлены запросы в прокуратуру и минобороны. В результате ее Максим Серенков получил отсрочку и возвращается в родной Ноябрьск.

Также Андрей Нестерук выразил признательность окружному прокурору и военному комиссару за оказание содействия в защите прав военнослужащих и за неравнодушие к судьбе каждого из них.