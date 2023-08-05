В Салехарде появится новый сквер с необычным арт-объектом

Фото: администрация Салехарда

В скором времени у жителей Салехарде появится еще одно место для отдыха - сквер площадью 320 метров квадратных на улице Республики. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Прокладываем новые пешеходные дорожки, устанавливаем лавочки, добавляем декоративное освещение, восстанавливаем озеленение, - прокомментировал заместитель главы города Андрей Барышников.

Украсит сквер необычный арт-объект, который выполнят по эскизу молодого салехардского мастера. Каким именно он будет - секрет.

Фото: администрация Салехарда

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Салехарде возле детской поликлиники установят первую теплую колясочную.