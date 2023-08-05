Власти Лабытнанги обсудили безопасность школьников в предстоящем учебном году

Фото: Марина Трескова, соцсети

Глава Лабытнанги Марина Трескова провела заседание антитеррористической комиссии, участие в котором приняли руководители правоохранительных органов и учреждений социальной сферы. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Главный вопрос повестки касался безопасности школьников в наступающем учебном году и объектов образования. Также были рассмотрены вопросы профилактической работы с детьми, в том числе прибывшими из новых российских регионов.

Затронули члены комиссии и вопрос безопасность предстоящих массовых мероприятий. В свою очередь Марина Трескова поставила задачу проявить максимальную бдительность в дни проведения праздников - Дня знаний и юбилея города.