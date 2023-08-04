На Ямале пройдет Неделя традиций и родных языков коренных народов севера

Фото: департамент по делам КМНС ЯНАО

Уже завтра, 5 августа, на Ямале стартует Неделя традиций и родных языков КМНС. Она приурочена к празднованию Международного дня коренных народов мира, который отмечают 9 августа.

В связи с этим во всех муниципалитетах региона пройдут более 200 мероприятий. Среди них - демонстрация коллекций дизайнерской одежды по мотивам этнических костюмов, соревнования по национальным видам спорта, выставки и мастер-классы, гастрономический фестиваль, этно-квесты, встречи с выдающимися представителями коренных северян, бесплатные юридические консультации.

А 9 августа в городах и районах развернутся конкурсные и концертные программы. Узнать афишу мероприятий можно на сайте Ямал100.рф.

Однако главное действо пройдет 12 августа в Окружном центре национальных культур. В течение дня гости праздника смогут принять участие в разных активностях и узнать победителей конкурса видеороликов «Мы говорим на родном языке».

Всего на Ямале проживают порядка 50 тысяч представителей коренных малочисленных народов Севера, из них около 20 тысяч ведут традиционный образ жизни.