На Ямале повысили надежность электроснабжения Комсомольского газового промысла

Фото: Мария Кузнецова

Специалисты «Россети Тюмень» завершили плановый ремонт высоковольтной подстанции «УКПГ» в Пуровском районе, которая снабжает электроэнергией Комсомольский газовый промысел. На проведение всех работ было направлено полтора миллиона рублей.

Энергетики выполнили техническое обслуживание двух силовых трансформаторов, четырех разъединителей и двух масляных выключателей. На оборудовании заменили дугогасительные камеры и отработавшие свой ресурс детали.

Во время ремонта подача электричества потребителям осуществлялась по резервной схеме.

Технические мероприятия на подстанции 110 кВ «УКПГ» проведены в рамках производственной программы энергокомпании.