Телефонные мошенники развели вахтовика и жительницу Муравленко на миллион рублей Фото: Вера Зенина

Телефонные мошенники продолжают обворовывать людей. Как сообщили в пресс-службе ямальского УМВД, недавно на удочку аферистов попались вахтовик и жительница Муравленко. В общей сложности они отдали преступникам миллион рублей.

Мужчине поступил звонок, в котором собеседник представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что на его имя оформлен кредит и теперь ему нужно вернуть деньги, а затем он убедил вахтовика совершить несколько переводов на указанный банковский счет. Спустя несколько дней потерпевший вновь попался на уловку мошенника - перечислил сбережения по той же схеме. В итоге вахтовик лишился 800 тысяч рублей.

Что касается жительницы Муравленко, ей позвонил якобы сотрудник финансовой организации. Аферист убедил женщину установить на телефон специальное приложение, с помощью которого получил удаленный доступ к ее гаджету. Не теряя времени, преступник перевел с кредитной карты потерпевшей более 200 тысяч рублей.

Сейчас по данным фактам возбуждены уголовные дела, предусмотренные п. «в», «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная в крупном размере» и «Кража, совершенная с банковского счета».