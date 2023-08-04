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НовостиОбщество4 августа 2023 8:52

Надымчане собрали для детей новых российских регионов полторы тысячи книг

Жители Надыма приняли участие во Всероссийской акции «Дети - детям»
Марина Прохорова
Фото: администрация Надымского района

Фото: администрация Надымского района

В Надымском районе завершилась Всероссийская акция «Дети - детям». Как рассказали в администрации муниципалитета, ее участники собрали книги для детей и библиотек Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей.

Акция стартовала 12 мая и в итоге, за два с половиной месяца, северяне принесли в пункты сбора около полутора тысяч книг. Жанры разнообразные: сказки, басни, сборники рассказов, буквари, развивающая и методической литература и даже Арктическая азбука.

Вместе с книгами участники акции приносили и гуманитарную помощь - всего собрано более двух тысяч единиц. Сейчас волонтеры сортируют и разбирают полученные вещи по коробкам. В посылки упаковывают канцелярию, книги и одежду для детей.

Оправка гуманитарного груза запланирована на конец августа. После она будет передана по назначению на приграничные территории.