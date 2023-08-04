Строящийся в Харпе спорткомплекс свяжут одной дорогой с лыжной базой и центром «Северный Характер»

Фото: администрация Лабытнанги

В Харпе продолжается строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это будет двухэтажное здание, где каждый сможет найти занятие по душе.

Началось строительство объекта в конце 2021 года. На данный момент подрядчик уже возвел каркас здания, кровлю, установил окна и перегородки. Сейчас завершается обшивка фасада, ведутся отделочные работы внутри помещения.

Кроме того, уже оборудована и тестируется чаша для бассейна. Ведутся работы и в административных помещениях, спортивных залах - универсальном и тренажерном.

Параллельно благоустраивается прилегающая территория, подготовлены площадки для пожарных гидрантов.

- Комплексное обустройство спортивного кластера включает в себя прокладку инженерных сетей, строительство новой подъездной дороги, тротуаров, освещения. Новый проезд свяжет строящийся СОК с лыжной базой и центром единоборств «Северный Характер», - рассказали в мэрии.