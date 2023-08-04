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НовостиОбщество4 августа 2023 7:40

Молодежь Нового Уренгоя сможет обучиться диджеингу и основам звукорежиссуры

У молодежи Нового Уренгоя станет больше возможностей для занятия музыкой
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

У молодежи Нового Уренгоя станет больше возможностей для занятия музыкой и всем, что с связано с этим направлением. Как сообщил глава города Андрей Воронов, планируется реализовать два проекта, ставшие победителями регионального этапа Международной премии #МыВместе, учрежденной Росмолодежью.

Так, Василий Карасев обучит всех желающих диджеингу. Молодой человек разработал проект «PDVL», ориентированный на певцов и музыкантов.

А Расул Хамутаев уже запустил в работу студию «Хип-холл» для детей и подростки. Ребята учатся основам звукорежиссуры, сведения и мастеринга музыкальных проектов.

Еще один проект, победивший в конкурсе, принадлежит Татьяне Билоус и называется «ЧУМовая экспедиция». Его участники будут проводить полевые поисковые экспедиции, главная цель которых - нахождение мест захоронений солдат Великой Отечественной войны.