Жители Харампура смогут обследоваться в передвижной лаборатории и посетить узких специалистов

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

Жители Харампура смогут пройти обследование в передвижном медицинском комплексе и посетить узких специалистов. Лаборатория и медики прибудет в населенный пункт 5 августа, сообщили в пресс-службе Тарко-Салинской ЦРБ.

В лаборатории на колесах северяне смогут сдать общий и биохимический анализы крови, пройти ЭКГ, УЗИ, флюорографическое исследование и узнать свой ВИЧ-статус.

Узкие специалисты будут принимать в здании школы-интерната, расположенного по адресу: ул. Школьная, д. 7. Хармпурцев осмотрят кардиолог - терапевт, фтизиатр, педиатр и стоматолог.

Также врач-педиатр совместно с медицинской сестрой проведут осмотр детей и проверять у них наличие прививок, согласно календарю.

Врачи будут вести прием с 11.00 до 15.00. Предварительная запись не требуется!