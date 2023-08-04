В Новом Уренгое вынесли приговор предпринимателю, который пытался застрелить коллегу-бизнесмена

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В Новом Уренгое вынесли приговор местному предпринимателю, который пытался застрелить коллегу-бизнесмена. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

- Установлено, что в августе 2021 года обвиняемый приехал на территорию промышленной базы, где планировал разобраться с другим бизнесменом из-за разногласия в деловых вопросах. Задумав убийство, мужчина шесть раз выстрелил в сторону оппонента, но промахнулся, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге суд признал северянина виновным сразу по двум статьям: по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Мужчину приговорили к шести с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год и штрафом в размере 50 тысяч рублей.