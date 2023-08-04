В Тазовском строятся здания инфекционного и туберкулезного отделений и стационар на 46 коек

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В Тазовском продолжают строит современные больницы. Как сообщили в профильном департаменте региона, сейчас в поселке возводят три капитальных медицинских объекта: инфекционное и туберкулезное отделения и стационар на 46 коек.

Новый стационар - один из самых долгожданных медицинских объектов для жителей. В здании площадью 14 600 квадратных метров разместятся приемное отделение с подразделением скорой и неотложной помощи, операционный блок, хирургия, терапевтическое отделение, реанимация, стерилизационный кабинет, больничная аптеку и отделение санитарной авиации.

- Все элементы больницы расположатся рядом, для удобного перемещения между структурными подразделениями сделают пешеходные дорожки. Открытие нового медицинского учреждения станет значимым событием для района, - подчеркнул главный врач Тазовской ЦРБ Эльдар Фараджев.

В основании объекта - 1 538 железобетонных бурозабивных свай. Они обеспечат надежность здания на нестабильных грунтах вечномерзлой почвы с множеством болот и озер.

Завершить строительство планируют к концу 2024 года.