Фото: Иван Сакал, соцсети

Еще три молодые приуральские семьи смогут улучшить свои жилищные условия. Об этом сообщил глава муниципалитета Иван Сакал.

- Благодаря выделению дополнительных окружных средств вручил в торжественной обстановке жилищные сертификаты трем молодым семьям. Супруги могут потратят деньги на покупку вторичных квартир в родном поселке на вторичном рынке., - сказал управленец.

Так, молодая семья Виктории Климовой и Вадима Выйчина воспитывают двоих детей, проживая в одной квартире с родителями. Благодаря гранту от губернатора они согут приобретут свою первую собственную жилплощадь.

С начала 2023 года в Приуральском районе свидетельства на приобретение или строительство жилья вручили уже двенадцати молодым семьям. Все они уже либо купили жилые помещения, либо погасили погасили часть имеющегося ипотечного кредита.