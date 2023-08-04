В Новом Уренгое водитель иномарки покалечил мотоциклиста

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал человек. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло 3 августа на пересечении улиц Таежная - проезд 3 П в Новом Уренгое.

- Около 7.15 утра водитель автомобиля «Renault», выезжая со второстепенной дороги, не пропустил мотоцикл «Mv Agusta», из-за чего произошло столкновение, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы и был доставлен в больницу.

Также напоминаем, что вчера газовой столице погиб 36-летний водитель большегруза. Мужчина не справился управление и въехал в дорожное ограждение.

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 11 ДТП, а с начала года 2 946, в которых 18 человек погибли и 156 получили травмы, в том числе 21 ребенок.