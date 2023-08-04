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Поселки Пуровск и Сывдарма скоро станут микрорайонами Тарко-Сале. Об этом заявил глава муниципалитета Антон Колодин.

На днях управленец побывал в населенных пунктах и проверил, как там идут работы.

Так, теперь на въезде в Пуровск автомобили встречает 25-метровый флагшток с российским триколором. Позже в этом районе появится хорошая автостоянка. Идет в поселке и капитальный ремонт дороги: в порядок приведут четыре километра. А еще здесь появятся зеленые газоны площадью 11 500 метров квадратных.

- Парк обязательно сделаем современным, сейчас работаем над проектированием.

Железнодорожную площадь заасфальтировали, благоустроили перрон, скоро в районе вокзала установят теплый автобусный павильон. Заменим в поселке старые остановки на новые с остеклением, как в Тарко-Сале. Ведем работу по развитию индивидуального жилищного строительства, - добавил Антон Колодин.

В Сывдарме также идут работы по благоустройству. Кроме того, власти планируют запустить в населенный пункт регулярный пассажирский маршрут.

- Набранные темпы и объемы снижать не планируем. Серьезное развитие получат все ключевые сферы, - подчеркнул глава района.