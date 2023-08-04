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НовостиНедвижимость4 августа 2023 2:14

В Лабытнанги создают новую инженерную инфраструктуру

В Лабытнанги меняют теплосети и строят котельные
Марина Прохорова
Фото: Марина Трескова, соцсети

Фото: Марина Трескова, соцсети

В Лабытнанги создают новую инженерную инфраструктуру. Об этом заявила глава города Марина Трескова.

- Вот уже несколько месяцев мы работаем над тем, чтобы зимой в квартирах людей было также тепло, как в это не по-северному жаркое лето. Для этого в Лабытнанги и Харпе ремонтируют магистральные сети тепловодоснабжения - в целом порядка 3,5 километра. Параллельно подрядчики создают совершенно новую инженерную инфраструктуру, - прокомментировала градоначальница.

Фото: Марина Трескова, соцсети

Фото: Марина Трескова, соцсети

В муниципалитете планируют построить новые сети и котельные - последних будет четыре. Они необходимы новым жилым домам и обновленным после ремонта учреждениям соцсферы.

По словам Марины Тресковой, работы идут повсеместно, но их объем велик, поэтому необходимо время.

- Но поверьте, «ресурсники» делают все возможное для их завершения в короткие сроки, чтобы с наступлением холодов в дома людей пришло тепло.