Участвующий в СВО командир штурмового подразделения заверил родственников салехардских бойцов в скорой победе

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде прошла встреча семей участников СВО с командиром штурмового подразделения «Памир» Бахромом Мубашировым. В его подразделении насчитывается полсотни ямальцев, в том числе и военнослужащие из Салехарда - участники наступательных операций.

Во время встречи северяне и комбат разговаривали о социальной помощи и героическом подвиге бойцов. Также он отметил помощь ямальцев ребятам в зоне спецоперации.

- Ямал обеспечил нас квадроциклами. Это очень мобильная и эффективная техника для наступательных операций. Большое спасибо губернатору Дмитрию Артюхову. Надеюсь, когда закончится СВО, а мы уже близимся к финалу, лично встречусь с ним и пожму руку, - сказал Бахром.

Фото: администрация Салехарда

Сам комбат был трижды ранен. Прибыв в Салехард, он высоко оценил условия для реабилитации бойцов в фонде «Защитники Отечества» и заверил - победа близко.

- Мы все этого очень ждем, наши дети, которые сейчас на линии соприкосновения, не привыкли жаловаться, но мы-то, мамы, беспокоимся. Спасибо за то, что укрепляете нашу веру, - сказала мать воина Ольга Лалетина.

А мать погибшего воина Наталья Бабаева заявила, что такие встречи очень важны, поскольку северяне должны знать героев и, со своей стороны, также поддерживать их победный дух.

Сегодня Бахром Мубаширов еще встретится с волонтерами Победы, инструкторами курсов НВП «Арктический рокот» и потренируется в «Северном характере». А в 22.00 он, вместе со всеми салехардцами, зажжет «Свечу Поколений».