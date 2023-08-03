В Муравленко завершилось строительство очередного долгостроя - жилого дома на улице Нефтяников

Фото: Елена Молдован, соцсети

В Муравленко завершилось строительство очередного долгостроя - дома №38 на улице Нефтяников. Об этом сообщила глава города Елена Молдован.

- Долгое время здание было законсервировано, но в 2021 году, по поручению губернатора Дмитрия Артюхова, его строительство продолжилось. На сегодняшний день все работы завершены, и уже совсем скоро здесь зазвучат радостные голоса новоселов, - отметила градоначальница.

Фото: Елена Молдован, соцсети

Дом рассчитан на 16 квартир, в каждой из которых есть лоджия. В них уже сделан косметический ремонт, установлена сантехника, проведены телевидение и интернет. Также рабочие благоустроили придомовую территорию: высадили деревья, построили детскую и спортивную площадки.

По словам Елены Молдован, сейчас в Муравленко строят 17 многоквартирных домов общей площадью более 26 тысяч метров квадратных. К концу года пять из них собираются ввести в эксплуатацию.