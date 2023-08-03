На улицы Нового Уренгоя выйдут 15 новых газомоторных автобусов

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

В Новый Уренгой прибыли 15 новых автобусов на газомоторном топливе. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Вместимость каждого - 114 пассажиров. Вход оборудован наклонными платформами, внутри оборудованы места для крепления колясок, установлены речевые информаторы, система видеонаблюдения, электронные табло, валидаторы для бесконтактной оплаты проезда, система Глонасс.

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

- Впервые в автобусах установлены системы мониторинга за состоянием водителей и подсчета пассажиропотока, - отметили в ведомстве.

Новые автобусы выполнены в едином брендированном стиле, приуроченном к юбилею города, который отметят в 2025 году.

После оформления всех необходимых документов транспорт выйдет на городские маршруты.