Авиакомпания «Ямал» поставит более вместительный самолет на рейсы из Салехарда в Москву и обратно

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Авиакомпания «Ямал» объявила о том, что в августе больше северян смогут слетать в Москву и вернуться из нее домой - на рейсы поставят более вместительный самолет.

«Возвращаемся домой! С 16 по 25 августа увеличиваем провозную емкость на рейсах из Салехарда», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице авиаперевозчика в соцсети «ВКонтакте».

Речь идет о рейсах из Салехарда в Домодедово и обратно, а также в Шереметьево и обратно.

Билеты уже доступны в продаже на сайте авиакомпании. Перевозчик подчеркивает, что количество мест ограничено.