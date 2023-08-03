В Новом Уренгое погиб молодой водитель грузовика

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

В Новом Уренгое произошло смертельное ДТП. Как рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, погиб 36-летний водитель грузовика.

- Минувшей ночью водитель грузового автомобиля не справился с управлением, врезался в дорожное ограждение и опрокинулся. Он скончался на месте от полученных травм, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

В настоящее время автоинспекторы выясняют причины и обстоятельства трагедии, ведется проверка.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Напоминаем, что только за последние четыре дня на дорогах округа погибли два человека, а с начала года в дорожных авариях скончались уже 18 северян.

Автоинспекторы напоминает водителям о необходимости быть внимательными на дороге, не превышать скорость, соблюдать дистанцию и выполнять предписания дорожных знаков. Необходимо помнить, что спешка и пренебрежение правилами могут привести к печальным последствиям.