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НовостиПроисшествия3 августа 2023 6:54

В Салехарде пьяная автоледи начала крушить патрульную машину и оказалась в наручниках

В Салехарде нетрезвая горожанка пыталась разгромить полицейское авто
Марина Прохорова
Фото: ОМВД Салехарда

Фото: ОМВД Салехарда

Салехардские автоинспекторы задержали нетрезвую автоледи. Как сообщили в пресс-службе городского ОМВД, полицейские остановили автомобиль женщины в ночное это, это северянке не понравилось и она начала громко возмущаться происходящим.

- При составлении административных материалов и установлении личности, гражданка вела себя агрессивно, пыталась покинуть место правонарушения и сломала монитор видеорегистратора в патрульном автомобиле. Угомонить ее получилось только с помощью наручников, - рассказали в ведомстве.

Кстати, от прохождения освидетельствования на состояние опьянения горожанка отказалась.

Сейчас женщина обвиняется в пьяном вождении и неповиновении сотрудникам полиции. Ведется проверка.