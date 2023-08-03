В Салехарде пьяная автоледи начала крушить патрульную машину и оказалась в наручниках

Фото: ОМВД Салехарда

Салехардские автоинспекторы задержали нетрезвую автоледи. Как сообщили в пресс-службе городского ОМВД, полицейские остановили автомобиль женщины в ночное это, это северянке не понравилось и она начала громко возмущаться происходящим.

- При составлении административных материалов и установлении личности, гражданка вела себя агрессивно, пыталась покинуть место правонарушения и сломала монитор видеорегистратора в патрульном автомобиле. Угомонить ее получилось только с помощью наручников, - рассказали в ведомстве.

Кстати, от прохождения освидетельствования на состояние опьянения горожанка отказалась.

Сейчас женщина обвиняется в пьяном вождении и неповиновении сотрудникам полиции. Ведется проверка.