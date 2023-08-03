Подросток из Надыма и его взрослый товарищ предстанут перед судом за сбыт наркотиков

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В Надыме осудят двух молодых людей, обвиняемых в незаконном распространении наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что в начале 2023 года 19-летний юноша и его несовершеннолетний приятель получили от некоего лица наркотики. Расфасовав запрещенное вещество по пакетам, юноши отправились на улицу, чтобы сделать закладки. Однако реализовать задуманное они так и не смогли, поскольку были задержаны полицейскими, - прокомментировали в ведомстве.

В ходе следствия правоохранители выяснили, что это не первый случай, когда парни вознамерились распространить закладки. Ранее они уже неоднократно оборудовали тайники с запрещенными веществами - 26 раз.

Сейчас совершеннолетний юноша находится под стражей, а его малолетний коллега дожидается суда дома.

Парни обвиняются по ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и ч. 3 ст. 30, п. п. «а, б» ч. 3 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в значительном, крупном и особо крупном размерах, совершенный группой лиц по предварительному сговору).