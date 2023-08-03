К осени в Лимбяяхе появится новое место для спорта и отдыха

Фото: администрация Нового Уренгоя

К осени в районе Лимбяяха появится новое место для спорта и отдыха площадью около ста тысяч метров квадратных. Как рассказали в администрации Нового Уренгоя, оно расположится между школой и улицей Зеленая.

- Приводить в порядок участок подрядная организация ООО «Гранит» начала минувшей весной. На сегодня уже выполнены все земляные работы, уложены инженерные сети, щебеночное покрытие, - отметили в мэрии.

Сейчас специалисты устанавливают игровые и спортивные комплексы, малые архитектурные формы.

Фото: администрация Нового Уренгоя

По словам властей, проект очень интересный - здесь будут веревочный парк, полоса препятствий, горка для катания на тюбингах, скейт-парк, зона воркаута, пешеходные и велодорожки, тренажеры, детские игровые и спортивные комплексы.

Кстати, входную группу будет украшать световая арка с названием площадки.