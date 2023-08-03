У замдиректора одного из госучреждений Шурышкарского района нашли поддельный диплом

В Шурышкарском районе замдиректора одного из госучреждений устроился на работу по поддельному диплому
Фото: Вера Зенина
В Шурышкарском районе замдиректора одного из госучреждений устроился на работу по поддельному диплому. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, выявить это удалось в ходе проверки.
- Установлено, что заместитель директора одного из муниципальных бюджетных учреждений использовал поддельный диплом о высшем профессиональном образовании для трудоустройства, - прокомментировали в ведомстве.
В итоге по материалам проверки возбудили уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права).
Кроме того, в адрес главы района было внесено представление, по результатам рассмотрения которого замдиректора уволили с занимаемой должности.
Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.