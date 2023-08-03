Стало известно имя второго кандидата, претендующего на должность главы Губкинского

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Вторым кандидатом, претендующим на должность главы Губкинского, стал Дмитрий Маджар. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Дмитрий имеет высшее юридическое образование, является директором некоммерческой организации «Фонд «Окружной инновационно-технологический центр «Старт (Промышленный парк)». Активно занимается общественной и политической деятельностью», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Также он занимает должность председателя совета губкинского отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду».

Напоминаем, что ранее документы на конкурс подал Андрей Бандурко. На данный момент он является временно исполняющим обязанности главы города.