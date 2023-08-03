Водитель «Форда» едва не угробил себя и пассажира, въехав в большегруз на трассе Сургут - Салехард

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадали люди. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло 2 августа на 706 километре трассы Сургут-Салехард.

- Около 11.50 водитель «Форда», не выбрав безопасную скорость и дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, столкновение с автомобилем «КамАЗ», - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

В результате аварии водитель и пассажир легковушки получили травмы.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 7 ДТП, а с начала года 2 935, в которых 17 человек и 154 получили травмы, в том числе 21 ребенок.

Автоинспекторы призывают всех участников дорожного движения соблюдать ПДД. Водителям рекомендуют выбирать безопасную скорость и быть внимательнее на дорога а пешеходам - размещать на верхней одежде световозвращающие элементы.