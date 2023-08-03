На Ямале к 2026 году появится горонолыжный курорт с отелями и этнопарком

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На Ямале готовы приступить к созданию масштабного горнолыжного курорта. По словам губернатора Дмитрия Артюхова, его построят в природном парке «Ингилор» к 2026 году.

Строительство будет вестись в рамках концессионного соглашения. Инвестор создаст до 19 километров трасс, гостиницы на «три» и «четыре» звезды, конференц-центр, рестораны, СПА и банный комплексы, а также досуговые объекты: каток, этнопарк, зиплайн.

- Планомерно повышаем туристическую привлекательность региона. Мы хотим, чтобы как можно больше людей убедились в том, что Арктика - ближе, чем кажется. Работаем над тем, чтобы соответствовать времени и спросу, создавая современные и комфортные условия для отдыха в нашем регионе, - подчеркнул Дмитрий Артюхов.

Климат Полярного Урала позволит обеспечить продолжительный горнолыжный сезон - с октября по июнь.