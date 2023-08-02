Фото: МВК имени И.С. Шемановского

Жители Салехарда могут научиться выпекать пряники по древнему рецепту. Для этого всего лишь надо принять участие в мастер-классе, который проходит в МВК имени И. С. Шемановского.

Отметим, что мастер-классы проводятся в рамках проекта «Мангазейский пряник», который стал победителем конкурса «Креативный музей», проводимого благотворительным фондом Владимира Потанина.

- Мы познакомим участников с пряничным тестом, предложим угадать по запаху ингредиенты и, конечно же, каждый, кто придет к нам на занятия, сможет испечь свой собственный ароматный и очень вкусный мангазейский пряник, - говорит куратор проекта, старший научный сотрудник музея Олеся Варкентин.

Продемонстрируют музейщики и форму для изготовления печатных пряников - ту самую, что вдохновила их на разработку креативной идеи. На музейных занятиях будут использоваться ее копии.

- Отлично сохранившаяся деревянная форма в виде рыбы была найдена при раскопках Мангазеи. Мы можем предположить, что на ее создание мастера вдохновили рыбы породы сиговых, которыми богаты наши северные реки, - поясняет Олеся Варкентин.

По замыслу музейщиков, мангазейский пряник должен стать гастрономическим брендом Ямала, его промышленным производством будет заниматься ИП Абрамян.