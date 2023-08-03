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НовостиПроисшествия3 августа 2023 0:00

На Ямале 3 августа 2023 года будет тепло, но ветрено

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 3 августа 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 3 августа

Погода на Ямале на 3 августа

Фото: Вера Зенина

В четверг, 3 августа, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, преимущественно без осадков. По крайнему югу небольшой дождь, ночью и утром ожидается туман. Ветер северо-восточный, северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +26…+31 градус.

В Салехарде: ясно. Температура ночью +16 градусов, днем +27. Ветер 8-10 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО