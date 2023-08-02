Более 300 ямальских семей переедут из аварийного жилья в другие регионы

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С начала года уже 305 ямальских семей получили сертификаты для переезда из аварийного жилья в другие регионы страны. До конца года власти планируют выдать еще 50 сертификатов.

Средний размер выплаты составляет около пяти миллионов рублей. Самые популярные направления - Московская, Ленинградская, Свердловская области и Краснодарский край. Наиболее востребована данная мера поддержки в Лабытнанги, Ноябрьске, Муравленко и Пуровском районе.

Одними из получателей сертификата в этом году стали Татьяна Токарчук и ее сын. В Лабытнанги женщина приехала в 1988 году из Донецкой области, работала в сфере жилищно-коммунального хозяйства и теперь имеет почетное звание «Ветеран Ямала». Переезжать семья планирует в Тюменскую область.

- Благодаря решению губернатора о дополнительном финансировании мы увеличили количество получателей почти в два раза. В программе нет очереди, и семьи, принявшие участие в ней с начала года, уже получили меру поддержки или получат ее в самое ближайшее время - рассказала главный специалист департамента строительства и жилищной политики Ямала Ольга Караяниди.