В Харпе обшивают фасады жилых домов

Фото: администрация Лабытнанги

В Харпе продолжаются обшивать фасады жилых домов. Как сообщили в пресс-службе администрации Лабытнанги, работы ведутся параллельно по четырем адресам. Это дома №8, №11а, №12 по улице Дзержинского и дом №3 по улице Гагарина.

- Работы идут по графику. В этом году, помимо облицовки стен, мы также выполняем остекление балконов. Это позволит не только создать стилевое единство, но и сделает жилье харповчан еще теплее, - отмечает начальник дирекции по обеспечению деятельности в сфере ЖКХ Сабир Фергалиев.

Кстати, жилые дома примыкают к площади Мира, на которой ведется масштабная реконструкция. Согласно плану, перед ДК «Сияние Севера» сохранится свободное пространство для проведения различных мероприятий, а геометрию пешеходной аллеи разбавят уютными «карманами» с теплыми скамейками.

Подрядчик обещал завершить все работы к юбилею поселка.