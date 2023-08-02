В Тазовском впервые пройдут соревнования по строительству замков из песка

Фото: Библиотеки Тазовского района

В Тазовском впервые пройдет фестиваль скульптур из песка «Сказочный мир на песчаных берегах». Его участникам предлагают весело провести время и построить сказочные замки.

«Прицепите свои пояса безопасности, потому что I Фестиваль скульптур из песка «Сказочный мир на песчаных берегах» готовит настоящий взрыв эмоций! Не пропустите возможность погрузиться в волшебство чудесных песчаных скульптур», - говорится в посте, опубликованном в официальном аккаунте Центральной районной библиотеки, которая и является организатором.

Начнется мероприятие 5 августа в 14:00, местом проведения выбран берег реки Таз (площадка для уличных мероприятий).

Заявки на участия принимаются до 4 августа в здании библиотеки или по электронной почте: bibliotekamb@mail.ru (c пометкой «Участие в Фестивале»).

Также всех пришедших ждут увлекательные настольные игры, а для самых маленьких посетителей предусмотрели аквагрим.