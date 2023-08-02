В Ноябрьске на улице Новоселова построят пять многоэтажек

Фото: Алексей Романов, соцсети

Глава Ноябрьска Алексей Романов рассказал, как продвигается строительство городских объектов и планы на будущее. Накануне он и первый заместитель директора департамента строительства и жилищной политики Ямала Тимофеем Савиных проинспектировали все стройплощадки.

- Поездка получилась долгой, но интересной. Показал нашему гостю и земельные участки, которые выделены для возведения жилья. Например, на улице Новоселов, где два года назад убрали восемь авариек, уже в следующем начнут строить пять многоэтажек, а это 25 тысяч квадратных метров жилья, - сообщил управленец.

Также Алексей Романов отметил, что сейчас активными темпами застраиваются улицы Изыскателей, Советская, Магистральная и Муравленко.

В настоящее время в Ноябрьске предоставлены территории для строительства более 191 тысячи квадратных метров жилья или 3 592 квартир.