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НовостиОбщество2 августа 2023 8:28

В Шурышкарском районе пройдет фестиваль сельского туризма «КедрФест»

Ямальцы могут посетить фестиваль сельского туризма
Марина Прохорова
В Шурышкарском районе пройдет фестиваль сельского туризма «КедрФест»

В Шурышкарском районе пройдет фестиваль сельского туризма «КедрФест»

Фото: Вера Зенина

В Шурышкарском районе пройдет фестиваль сельского туризма «КедрФест». По словам организаторов, его участники получат неповторимые впечатления и возможность окунуться в аутентичную культуру муниципалитета.

Для посетителей готовят широкий спектр развлечений и разнообразных мероприятий: экскурсии и презентации действующих проектов в сфере туризма.

Однако основная фестивальная площадка развернется 26 августа в деревне Новый Киеват - реликтовый кедровый бор.

Одна из визитных карточек фестиваля - гастрономическое разнообразие блюд. Гости могут попробовать настоящие сибирские изыски, вкуснейшие мясные и рыбные блюда, приготовленные на открытом воздухе. Например, в Мужах состоится конкурс «Медвежье ухо», участниками которого станут объекты общественного питания.

Праздник пройдет с 23 по 25 августа и охватит все села Шурышкарского района.