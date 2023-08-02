В Шурышкарском районе пройдет фестиваль сельского туризма «КедрФест» Фото: Вера Зенина

В Шурышкарском районе пройдет фестиваль сельского туризма «КедрФест». По словам организаторов, его участники получат неповторимые впечатления и возможность окунуться в аутентичную культуру муниципалитета.

Для посетителей готовят широкий спектр развлечений и разнообразных мероприятий: экскурсии и презентации действующих проектов в сфере туризма.

Однако основная фестивальная площадка развернется 26 августа в деревне Новый Киеват - реликтовый кедровый бор.

Одна из визитных карточек фестиваля - гастрономическое разнообразие блюд. Гости могут попробовать настоящие сибирские изыски, вкуснейшие мясные и рыбные блюда, приготовленные на открытом воздухе. Например, в Мужах состоится конкурс «Медвежье ухо», участниками которого станут объекты общественного питания.

Праздник пройдет с 23 по 25 августа и охватит все села Шурышкарского района.