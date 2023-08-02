Глава Салехарда вручил благодарности бойцам спецоперации и их семьям

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде наградили бойцов СВО и семьи защитников. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Торжественная церемония прошла в фонде «Защитники Отечества», на ней присутствовали семи Зыковых, Шушаковых и Белянцевых.

- Я хотел бы выразить вам от всех жителей нашего города самую искреннюю благодарность за мужество, преданность и отвагу. Мы гордимся каждым из вас, зная, что вы рискнули своей жизнью, чтобы защитить других и обеспечить стабильность государства. Ваше самоотверженное служение и истинный патриотизм являются примером для всех нас, - подчеркнул глава Алексей Титовский, вручая награды и благодарности виновникам торжества.

Так, младший сержант Василий Зыков награжден медалью участника специальной военной операции Минобороны за отличие в службе и безупречное выполнение задач.

А родители военнослужащих Бориса Шушакова и Михаила Белянцева получили благодарственные письма от главы Салехарда за безупречное воспитание смелых и отважных сыновей.